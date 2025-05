27 maggio | la Madonna della Guardia soccorre un uomo in condizioni disperate

Il 27 maggio 1490, la Madonna della Guardia si manifesta sul monte Figogna, vicino Genova, per soccorrere un uomo in estrema difficoltà. In un momento di disperazione, la Santa Vergine appare con il Bambino in braccio, portando speranza e salvezza a chi sembrava ormai senza scampo. Questo episodio rappresenta un importante momento di fede e di miracolo nella tradizione religiosa ligure.

La Madonna della Guardia si manifesta a un uomo molto povero e lo soccorre nel momento in cui le sue condizioni sembrano non lasciargli più scampo. È il 1490. La Madonna appare sul monte Figogna, a una ventina di chilometri da Genova. La Santa Vergine si manifesta con il Bambino in braccio a Benedetto Pareto,.

