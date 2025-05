16enne fugge da comunità e Carabinieri rischia di annegare dopo volo sugli scogli

Un drammatico episodio ha coinvolto un 16enne a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove il ragazzo, fuggito da una comunità, ha rischiato di annegare dopo essere caduto sugli scogli. I Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti prontamente, ingaggiando operazioni di salvataggio per recuperarlo e riportarlo in sicurezza.

