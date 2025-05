15 milioni in viaggio per il ponte del 2 Giugno

In occasione del ponte del 2 giugno, la Festa della Repubblica si conferma un'importante opportunità per il turismo italiano. Con 15 milioni di italiani pronti a viaggiare, il 92% di essi sceglierà destinazioni nazionali, evidenziando l'amore per il Belpaese. Questa ondata di mobilità si tradurrà in un significativo impulso per l'economia locale e il settore turistico.

ROMA (ITALPRESS) – La Festa della Repubblica si rivela un forte motore economico per il comparto turistico: per il ponte del 2 giugno saranno 15 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio, il 92% dei quali collocherà in cima alla lista delle destinazioni preferite proprio il Belpaese. Secondo un’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi, la spesa media per ciascun viaggiatore sarà di 470 euro, producendo un giro di affari di 7 miliardi. Riguardo alla tipologia della vacanza le località marine saranno quelle prese letteralmente d’assalto. Il 60% non varcherà i confini della propria regione di residenza... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - 15 milioni in viaggio per il ponte del 2 Giugno

