10 segnali per riconoscere una personalità tossica e starne alla larga

Le relazioni possono essere complesse, e riconoscere una personalità tossica è fondamentale per il nostro benessere. In questo articolo, esploreremo dieci segnali inequivocabili che indicano comportamenti tossici, avvalendoci della guida di un'esperta. Scopri come identificare questi segnali e proteggerti da relazioni che possono arrecare danno alla tua serenità.

Personalità tossica: ecco i dieci segnali che indicano quando qualcuno si comporta in modo tossico in una relazione: analizziamoli con l'aiuto di un'esperta. Forse può sembrare semplice riconoscere una personalità tossica per noi e, di conseguenza allontanarla, evitando la trappola di una relazione intossicante, ma la realtà è più complicata di così. Proprio come accade con il termine “narcisista”, la parola "tossico" oggi viene spesso usata senza approfondirne il vero significato. Evelyne Dillenseger, terapeuta di coppia che lavora a Parigi, ci aiuta a far luce sui dieci segnali che permettono di riconoscere le persone tossiche, per allontanarle il più rapidamente possibile... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 10 segnali per riconoscere una personalità tossica, e starne alla larga

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una persona su 10 riesce a identificare correttamente l' acqua del rubinetto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

PERSONE FALSE | 10 segnali per riconoscere chi indossa una maschera