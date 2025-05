? Sky Sport | Reloaded - Beppe Bergomi - Lo Zio ? | Dall' Inter al Commento TV con Caressa

Venerdì alle 20:30, Sky Sport presenta "Beppe Bergomi – Lo Zio", un viaggio emozionante tra le storie di chi vive e racconta lo sport. La nuova produzione originale, che vede protagonista l'iconico ex calciatore dell'Inter e commentatore televisivo, svela i momenti chiave della sua carriera e il legame con il mondo dello sport attraverso la voce di Fabio Caressa. Non perdere questo racconto esclusivo!

? Venerdì alle 20:30 si accendono i riflettori su una nuova produzione originale firmata Sky Sport: comincia un viaggio emozionante nelle storie dei talent che vivono e raccontano lo sport ogni giorno! Si parte con un'icona assoluta: Beppe Bergomi – Lo Zio??? Dalle prime partite nelle giovanili dell’Inter fino ai grandi trionfi con la maglia nerazzurra e quella della Nazional... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - ? Sky Sport: "Reloaded - Beppe Bergomi - Lo Zio" ? | Dall'Inter al Commento TV con Caressa

?? Sky Sport: Reloaded - Beppe Bergomi - Lo Zio ? | From Inter to TV Commentary with Caressa