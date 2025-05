Zona industriale la Regione finanzia 50 milioni di euro per interventi di riqualificazione

La Regione Siciliana avvia un ambizioso piano di riqualificazione delle aree industriali, stanziando 50 milioni di euro per interventi strategici. Questo investimento, parte di un progetto complessivo di 100 milioni, mira a potenziare le infrastrutture e sostenere la competitivitĂ delle imprese locali, tramite due decreti firmati dal dirigente generale del dipartimento delle AttivitĂ Produttive.

Un investimento da 100 milioni di euro per rilanciare le infrastrutture delle aree industriali e sostenere così la competitivitĂ delle aziende siciliane. L'intervento rientra all'interno dei due decreti firmati oggi dal dirigente generale del dipartimento regionale delle AttivitĂ Produttive... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Zona industriale, la Regione finanzia 50 milioni di euro per interventi di riqualificazione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zona industriale, la Regione finanzia 50 milioni di euro per interventi di riqualificazione; Aree industriali, la Regione finanzia interventi per 100 milioni di euro: c'è l'ok per Carini e Lercara Friddi; Rilancio aree di crisi industriale (Legge 181/89); Zona industriale, la Regione finanzia 50 milioni di euro per interventi di riqualificazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Zona industriale, dalla Regione 1,5 milioni di euro per l’agglomerato Nardò-Galatone. Esulta l’assessore Puglia - NARDO’ (Lecce) – Arrivano risorse per un milione e mezzo di euro dalla Regione Puglia ... il comparto industriale della città, che fa il paio con l’attivazione della Zona Economica Speciale ... 🔗Come scrive corrieresalentino.it

La Regione finanzia lo sviluppo della ricerca industriale in Piemonte - Ammonta ad oltre 50 milioni di euro l’importo del pacchetto di misure che verranno attivate dalla metà del prossimo mese di luglio dalla Regione ... finanziati progetti di ricerca industriale ... 🔗Si legge su atnews.it

Zona industriale, Carta (Mpa): “Territori siano più coinvolti”. E in Regione arriva dossier Isab e Goi - “Ho partecipato con vivo interesse ai lavori ministeriali tra la rete di attori coinvolti per il futuro della zona industriale siracusana e dei suoi lavoratori. Nonostante l’importanza dell’incontro, ... 🔗Come scrive siracusaoggi.it

Corbetta, 660 mila euro da Regione per rigenerare la zona industriale. Ecco come