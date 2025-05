Zola Spero Conte rimanga al Napoli Inter tra le migliori in Europa

Nel dibattito sportivo attuale, Zola si esprime sul futuro di Conte al Napoli e sul potenziale dell'Inter, considerata tra le migliori squadre d'Europa. Il campionato ha messo in luce le qualitĂ del Napoli, sottolineando l'importanza del gioco di squadra nella corsa verso la finale di Champions. L'analisi di Zola offre spunti interessanti sui fattori che influenzano il successo delle squadre.

TORINO (ITALPRESS) – "Il Napoli ha fatto un grandissimo campionato dove c'è la squadra probabilmente migliore d'Europa che è l'Inter. Ci sono tanti fattori che condizionano la finale di Champions però l'Inter è di primo livello. Tutto il Napoli ha giocato bene ed è una vittoria di squadra. Poi McTominay è stato il giocatore di punta e anche Lukaku ha fatto grandi cose ma è stata la vittoria di Conte che ha costruito un gruppo solido. Mi auguro che Conte rimanga a Napoli, è uno che sposta i valori. Chi lo avrà ne otterrà grandi benefici". Lo ha detto Gianfranco Zola a margine della ventesima edizione della Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli Mauro a Royal Park I Roveri di Fiano in provincia di Torino...

