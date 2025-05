Zinédine Zidane a Monaco ha indossato un Rolex da 8 700 euro leggendario quanto lui

Durante il prestigioso Gran Premio di Monaco, Zinedine Zidane ha brillato non solo per il suo carisma, ma anche per il suo orologio Rolex del valore di 8.700 euro. In qualità di ambassador di Alpine per le pari opportunità, Zidane ha visitato la scuderia francese, confermando il suo legame con il mondo dello sport e con eventi che celebrano l'eccellenza internazionale.

Zinedine Zidane, nel ruolo di ambassador Alpine a sostegno delle pari opportunità, ha fatto visita alla scuderia francese e alle altre monoposto durante il Gran Premio di Monaco di domenica 25 maggio. Il GP di Monaco, la gara di Formula 1 più prestigiosa al mondo, attira ogni anno star da ogni angolo del globo. Come da tradizione, il glamour ha fatto da padrone nel Principato. Patrick Dempsey e Naomi Campbell hanno brillato con TAG Heuer, cronometrista ufficiale della F1, mentre stelle del calibro di Teddy Riner, Jeff Bezos, Tayc e Kylian Mbappé hanno attirato gli sguardi tra i vicoli stretti di Montecarlo, come ha fatto lo stesso Zidane...