Zibi Boniek | Quando ripenso alla sera dell' Heysel il cuore mi si spezza

Quando ripenso alla sera dell'Heysel, il cuore mi si spezza. Il 29 maggio segna quarant'anni dalla tragedia che ha segnato il calcio italiano e non solo. In onore delle 39 vittime, la Juventus inaugurerà un'opera commemorativa, "Verso altrove", progettata da Luca Vitone, a pochi passi dall'Allianz Stadium. Chi ha vissuto quel drammatico evento non può dimenticare la sofferenza e la perdita di una notte che ha cambiato tutto.

