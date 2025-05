Zeppieri polemizza con un giornalista a Parigi | Se non sai neanche contro chi gioco non farmi la domanda!

Giulio Zeppieri, dopo la sconfitta al primo turno del Roland Garros 2025 contro il campione in carica Carlos Alcaraz, ha avuto uno scambio teso con un giornalista a Parigi. "Se non sai neanche contro chi gioco, non farmi la domanda", ha risposto l'azzurro, evidenziando la frustrazione per l'inevitabile confronto con uno dei migliori tennisti del mondo, nonostante una prestazione solida.

Giulio Zeppieri è uscito sconfitto da Carlos Alcaraz nel match del primo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro ha giocato un match solido ma nulla ha potuto contro il campione in carica che ha vinto con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore di gioco. Il pronostico era ovviamente tutto dalla parte del fresco vincitore del torneo di Roma, ma il ventitreenne romano ha comunque potuto raccogliere spunti importanti dalla sfida disputata sul Court Suzanne-Lenglen. Nel corso della conferenza stampa post-match, il nostro portacolori ha analizzato il suo match nel corso della conferenza stampa. Tra un commento sul suo gioco e su quello dell’illustre rivale, Giulio Zeppieri è stato anche protagonista di un battibecco con un giornalista presente... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zeppieri polemizza con un giornalista a Parigi: “Se non sai neanche contro chi gioco, non farmi la domanda!”

