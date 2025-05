Zelensky Tajani Kallas e Merz criticano il silenzio USA e gli attacchi russi in Ucraina

Negli ultimi giorni, i leader europei Zelensky, Tajani, Kallas e Merz hanno espresso forte preoccupazione per il silenzio degli Stati Uniti di fronte agli attacchi russi in Ucraina. Gli intensi bombardamenti e le comunicazioni allarmanti hanno riacceso il dibattito sulle responsabilità e sulla necessità di una risposta congiunta da parte dell'Italia e dell'Europa nell'affrontare questa crisi internazionale sempre più critica.

I recenti sviluppi nelle relazioni internazionali hanno portato a rinnovate preoccupazioni per il conflitto in Ucraina, sollevando interrogativi sull'atteggiamento degli Stati Uniti e sulle possibili risposte dell'Italia e dell'Europa. Gli ultimi episodi, segnati da intensi bombardamenti e comunicazioni criptiche sul fronte americano, hanno creato un clima di incertezza, tanto per gli alleati quanto per i

