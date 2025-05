Zelensky denuncia terrore russo | droni e missili colpiscono ancora

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l'ennesimo assalto russo, con droni e missili che hanno colpito il territorio ucraino per la terza notte consecutiva. Questi attacchi sottolineano non solo la brutalità della guerra, ma anche la spregiudicatezza politica di Mosca, in un contesto in cui la Russia sembra agire con totale impunità, segnando un escalation della violenza nel conflitto in corso.

"Questa √® stata la terza notte di terrore russo combinato: droni d'attacco e missili. Solo un senso di totale impunit√† pu√≤ consentire alla Russia di infliggere simili colpi e di aumentarne costantemente la portata. Questo non ha alcun senso militare, ma ha un grande senso politico. Putin dimostra cos√¨ quanto disprezzi un mondo che si impegna di pi√Ļ nel "dialogo" con lui che nella pressione". Cos√¨ il leader ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram dopo la nuova ondata di attacchi nella notte... 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Zelensky denuncia terrore russo: droni e missili colpiscono ancora

Zelensky denuncia terrore russo: droni e missili colpiscono ancora - Il leader ucraino Zelensky accusa la Russia di attacchi con droni e missili, sottolineando il disprezzo di Putin per il dialogo. quotidiano.net scrive

Zelensky, 'è la totale impunità di Putin la causa dei raid' - "Questa è stata la terza notte di terrore russo combinato: droni d'attacco e missili. Solo un senso di totale impunità può consentire alla Russia di infliggere simili colpi e di aumentarne costantemen ... Come scrive msn.com

Ucraina sotto attacco, Zelensky denuncia il silenzio Usa: "Incoraggia Putin" - Pioggia di droni sul Paese, 300 solo in una notte. Il leader ucraino: "Russia sta prolungando guerra e continua a uccidere ogni giorno. Servono sanzioni e determinazione" Sull'Ucraina, martoriata da b ... Secondo msn.com