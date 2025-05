Zazzaroni | Rigore Juve? Mi è sembrato un regalo di Nicolussi Caviglia Ormai il Venezia era già retrocesso e…

Nell'ultima giornata di campionato, la Juventus ha raggiunto il quarto posto e conquistato l'accesso alla prossima Champions League, battendo il Venezia 2-3. Tuttavia, il rigore assegnato ai bianconeri, frutto di un fallo di Nicolussi Caviglia, ha sollevato polemiche. Zazzaroni ha definito il penalty un regalo, sottolineando come il Venezia, già retrocesso, non avesse più nulla da perdere in una partita che ha segnato il destino delle due squadre.

Nell'ultima giornata di campionato la Juventus è riuscita a terminare la stagione al quarto posto conquistando l'ultimo posto per la prossima Champions League grazie al successo per 2-3 sul Venezia. Il gol decisivo dei bianconeri è stato di Locatelli grazie ad un calcio di rigore per un fallo di Nicolussi Caviglia.

