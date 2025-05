Zattini replica al sindaco di Rimini | Il Ridolfi è favorito dall’Enac? Parole poco eleganti e poco nobili

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, risponde con fermezza al collega riminese Jamil Sadegholvaad, definendo le sue esternazioni sul triangolo aeroportuale con toni poco eleganti e sentimenti poco nobili. Il confronto si accende sul futuro degli aeroporti Marconi di Bologna e Ridolfi di Forlì, con l'ENAC al centro della controversia. La tensione tra i due sindaci si fa palpabile in un dibattito che tocca interessi strategici per la regione.

"Esternazioni poco eleganti", "sentimenti poco nobili". Così il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini definisce le parole di Jamil Sadegholvaad, collega riminese (e presidente della Provincia di Rimini) in merito al triangolo che potrebbe legare gli aeroporti Marconi (Bologna) e Ridolfi (Forlì) e l'Enac (l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile), che Sadegholvaad ha ribattezzato polemicamente Efac, dove la 'f' starebbe per 'forlivese'. Il presidente dell'ente Pierluigi Di Palma ha rivelato, in un'intervista a RaiNews, di aver proposto al Marconi di entrare nella compagine societaria di F.A., che gestisce lo scalo di Forlì, con un 30%...