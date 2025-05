Zattini Ascom critica la nuova ciclabile di viale Italia | Esempio di visione sbagliata della viabilità cittadini

La nuova ciclabile di viale Italia suscita accese critiche da parte di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, che la considera un esempio di visione errata della viabilità cittadina. La discussione si accende attorno alla ciclabile, già oggetto di controversie in via del Portonaccio, e Zattini sottolinea l'importanza di affrontare le problematiche di mobilità ignorate per troppo tempo.

Continua a far discutere la ciclabile di via del Portonaccio e viale Italia. Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, ricorda che l'associazione, "per anni ha sollevato il problema della viabilità nel più totale silenzio. Ora finalmente si sta prendendo atto che qualcosa nel...

