Zapelloni affonda il Milan | Errore clamoroso non prendere Conte un anno fa

Umberto Zapelloni, durante un intervento a Pressing, analizza la situazione del Milan e critica la scelta della dirigenza di non ingaggiare Antonio Conte un anno fa. Un errore clamoroso, secondo il giornalista, che avrebbe potuto cambiare le sorti della squadra rossonera. La riflessione di Zapelloni si concentra sull'importanza di una leadership forte in momenti difficili.

