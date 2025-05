Zaniolo il comunicato della Roma lascia senza parole | Ha colpito fisicamente due calciatori della Roma Primavera Ecco cosa è successo | la risposta della Fiorentina

Un recente comunicato della Roma ha sconvolto l'ambiente calcistico, rivelando un episodio preoccupante che coinvolge Nicolò Zaniolo. L'ex calciatore giallorosso è accusato di aver colpito fisicamente due membri della Primavera romanista. In questo articolo, esploreremo i dettagli dell'accaduto e le reazioni, comprese quelle della Fiorentina, in un contesto già delicato per il giovane talento.

Zaniolo, il comunicato della Roma lascia senza parole: ecco cosa ha fatto l’ex calciatore giallorosso. Un comunicato che lascia senza parole per quanto accaduto. La Roma denuncia un bruttissimo episodio che coinvolge Nicolò Zaniolo che dopo la vittoria della Fiorentina Primavera (squadra che ha eliminato la Juve Primavera ) contro la Roma sarebbe entrato negli spogliatoi dei giallorossi colpendo fisicamente due calciatori. COMUNICATO ROMA- «AS Roma comunica che si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo: si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zaniolo, il comunicato della Roma lascia senza parole: «Ha colpito fisicamente due calciatori della Roma Primavera». Ecco cosa è successo: la risposta della Fiorentina

