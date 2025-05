Zalewski | Finale? All’Inter si va sempre fino in fondo Futuro…

Nicola Zalewski esprime la sua fiducia riguardo alla finale di Champions League tra PSG e Inter, sottolineando il suo continuo impegno verso il traguardo. In un'intervista a Sky Sport, Zalewski condivide le sue ambizioni future, ribadendo il suo desiderio di perseverare e raggiungere l'apice del successo. Scopriamo le sue riflessioni sul match e i progetti per la sua carriera.

Zalewski non ha dubbi sulla finale di Champions League tra Psg e Inter. Poi, parlando del suo futuro, si pone due obiettivi. ULTIMO PASSO – Nicola Zalewski tra sogno e realtà per questa finale di Champions League, ma lui ci ha sempre creduto. Le sue parole a Sky Sport: « Ti dico la verità sì, perché questa è una squadra che punta sempre a giocarsi queste competizioni. Anche prima che arrivassi io gli obiettivi erano questi. L’ho immaginavo e lo sognavo. Manca l’ultimo passo e non possiamo sbagliare. L’emozione è tanta, tanti miei compagni l’hanno vissuta e sanno come approcciare questo tipo di partita... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zalewski: «Finale? All’Inter si va sempre fino in fondo. Futuro…»

Inter, Zalewski: "Scudetto? Finché la matematica non ci condanna ce la giochiamo. Carichi per la finale di Champions" - L'Inter Zalewski sogna ancora lo scudetto: finché la matematica non ci condanna, la lotta continua. Con una vittoria a Como e qualche passo falso del Napoli al Maradona, i nerazzurri sperano di rimontare e conquistare il titolo all'ultima giornata, alimentando emozioni e speranze fino all'ultimo istante. 🔗continua a leggere

Zalewski: “Giocare una finale di Champions era nei miei sogni. Ringrazio Inzaghi. Sul ruolo…” - Ad Appiano Gentile va in scena il Media Open Day ufficiale della finale di Champions tra Psg-Inter. Intervenuto in mix zone, Nicola Zalewski ha parlato così della gara: " Giocare una finale di Champio ... 🔗fcinter1908.it scrive

Zalewski: "Dove mi vedo dopo il 31 maggio? Spero in Duomo a festeggiare. Voglio restare all'Inter" - Spazio anche a Nicola Zalewski ai microfoni dei giornalisti presenti nella zona mista di Appiano Gentile durante l'Inter Media Day in vista della finale di Champions di sabato contro il PSG. 🔗Riporta msn.com

Inter, Zalewski dal primo minuto contro il PSG: può essere l’arma in più - Visualizzazioni: 21 Inter-Zalewski: Arrivato da separato in casa, ora è una risorsa chiave per Inzaghi: il polacco ora sogna la sorpresa da titolare nella finale col PSG. Arrivato dalla Roma a gennai ... 🔗Segnala calciostyle.it