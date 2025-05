Yuasa Battery Grottazzolina | Tatarov e i Magnifici Sette pronti per la nuova stagione

La Yuasa Battery Grottazzolina si prepara ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo, confermando l'arrivo di Georgi Tatarov, talento bulgaro classe 2003. Dopo una convincente prima annata in Superlega, Tatarov ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere uno dei protagonisti del team. Con lui, i magnifici sette sono pronti a dare il massimo per raggiungere nuovi traguardi.

L’ultima conferma in ordine di tempo ufficializzata dalla Yuasa Battery Grottazzolina è stata quella di Georgi Tatarov, classe 2003 nazionale bulgaro, autenticamente esploso nel corso dell’annata alla sua prima stagione in Superlega mettendo in mostra tutte le sue qualitĂ . Il nome del bulgaro si aggiunge a quelli giĂ resi ufficiali di Petkovic, Fedrizzi, Marchisio e quelli del trio fedeltĂ rappresentati da capitan Vecchi, Marchiani e Cubito. Insomma i magnifici sette dello zoccolo duro che andrĂ a comporre l’organico della prossima stagione è pronto e ben solido. Su questo la Yuasa è tradizionalista: da sempre le squadre guidate da coach Massimiliano Ortenzi hanno una base solida... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina: Tatarov e i Magnifici Sette pronti per la nuova stagione

