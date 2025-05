Yildiz a Sky | Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo La Champions è arrivata grazie a loro

Kenan Yildiz, protagonista della vittoria contro il Venezia, ha condiviso la sua gioia per la qualificazione alla Champions League. Intervistato da Sky, il giovane talento ha espresso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e le emozioni vissute durante il match. La Juventus, grazie ai suoi sforzi, si è così assicurata un posto tra le grandi d'Europa.

Yildiz ha espresso le sue parole di soddisfazione per la qualificazione alla Champions League post Venezia Juve: le sue impressioni. Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A, che ha consegnato la qualificazione alla Champions League dei bianconeri. PAROLE – « Devo dire grazie ai nostri tifosi, la nostra squadra. Abbiamo dato tutto. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che è quello della Champions e bisogna fare anche loro un grande applauso che hanno fatto una grande partita. In bocca al lupo anche a loro ».

