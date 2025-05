Yamaha Tricity 125 2025 | lo scooter urbano a tre ruote che cambia le regole

Scopri il nuovo Yamaha Tricity 125 2025, lo scooter urbano a tre ruote che rivoluziona la mobilità cittadina. Con un design rinnovato e innovative caratteristiche per comfort e sicurezza, questo modello è l'ideale per gli spostamenti quotidiani. Facile da guidare con patente B, rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

(Adnkronos) – Il nuovo Yamaha Tricity 125 ridefinisce il concetto di mobilità urbana. Lo scooter a tre ruote torna con un look completamente aggiornato e nuove soluzioni pensate per offrire comfort, sicurezza e connettività a chi si sposta quotidianamente in città. È guidabile con patente B e adatto anche a chi ha poca esperienza su.

