Xabi Alonso si presenta | Sono qui grazie ad Ancelotti spero di essere al suo livello

Xabi Alonso inizia la sua avventura come allenatore del Real Madrid, grazie all'influenza di Carlo Ancelotti. Con un contratto fino al giugno 2028, il tecnico spagnolo si propone di risollevare le sorti dei blancos dopo una stagione difficile, culminata con un deludente secondo posto in Liga e l'uscita dalla Champions League. La sfida è alta, ma Alonso è pronto a dimostrare il suo valore.

Madrid, 26 maggio 2025 – È iniziata ufficialmente l'era di Xabi Alonso al Real Madrid. Lo spagnolo ha firmato un contratto fino al giugno del 2028 e avrà il difficile compito di risollevare il Real Madrid dopo una stagione complicata, che ha visto i blancos chiudere al secondo posto in Liga, uscire ai quarti di finale in Champions League e perdere in finale sia in Coppa del Re che in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona di Flick. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno a casa, dato che ha vestito la maglia dei blancos tra il 2009 e il 2014, collezionando 236 presenze e mettendo a segno 6 gol... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Xabi Alonso si presenta: “Sono qui grazie ad Ancelotti, spero di essere al suo livello”

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025. 🔗continua a leggere

Real Madrid, Xabi Alonso al posto di Ancelotti già al Mondiale per club - Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid dopo tre partite, in un'uscita che potrebbe essere definitiva. 🔗continua a leggere

Real Madrid, primo colpo da 59 milioni per Xabi Alonso: sarà pronto per il Mondiale per Club - Il Real Madrid piazza il primo grande colpo sul mercato, investendo 59 milioni per Xabi Alonso. Il giovanissimo talento Huijsen, ex Juventus, è pronto a unirsi ai Blancos in vista del Mondiale per club. 🔗continua a leggere

Xabi Alonso si presenta: “Sono qui grazie ad Ancelotti, spero di essere al suo livello” - Il nuovo allenatore del Real Madrid si presenta in conferenza stampa, ringraziando particolarmente Carlo Ancelotti ... 🔗Lo riporta msn.com

Xabi Alonso si presenta: "Ancelotti un maestro. Io voglio vincere il Mondiale per club" - Le prime parole del nuovo allenatore dei Blancos le ha dedicate a chi lo ha preceduto: "Carlo è stato il mio allenatore. Un onore raccoglierne il testimone". Ma ha anche espresso il suo pensiero su al ... 🔗Da gazzetta.it

Real Madrid, Xabi Alonso si presenta e ringrazia Ancelotti: "Senza i suoi insegnamenti non sarei qui" - Xabi Alonso è stato presentato a Valdebebas come nuovo allenatore del Real Madrid al posto di Carlo Ancelotti, che è appena sbarcato in Brasile per iniziare la sua nuova esperienza da ct del Brasile. 🔗Segnala msn.com