x factor il nuovo giudice dell edizione 2025 sarà francesco gabbani

Francesco Gabbani sarà il nuovo giudice dell'edizione 2025 di X Factor, subentrando a Manuel Agnelli. Il cantautore 42enne di Carrara porterà la sua esperienza e il suo stile unico nel talent show, affiancando i colleghi Jake La Furia e Paola Iezzi. Questa scelta segna un'importante svolta nella giuria, in un'edizione che promette grande musica e nuove emozioni.

Il quarto giudice dell'edizione 2025 di X Factor sarà Francesco Gabbani. Sarà dunque il cantautore 42enne di Carrara a sostituire Manuel Agnelli, il giudice che, pare per dissidi con Achille Lauro mai confermati ha scelto di abbandonare la nave. Gabbani dunque si unirà a Jake La Furia, Paola Iezzi e lo stesso Lauro, anche lui dato in forse fino a un paio di settimane fa. La conduzione rimarrà nelle mani di Giorgia, lo scorso anno protagonista di un convincente esordio nel nuovo ruolo, cosa confermata dalla stessa cantante tramite Instagram. Gabbani quindi torna a X Factor dopo essere stato ospite nel 2023, cantando la sua Viceversa in duetto con Il Solito Dandy...