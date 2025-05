WWE | Trick Williams è il nuovo TNA World Champion storica vittoria a NXT Battleground

Trick Williams ha fatto la storia diventando il nuovo TNA World Champion dopo una vittoria controversa su Joe Hendry a NXT Battleground. Questo trionfo segna un momento epocale nella partnership tra WWE e TNA, evidenziando il crescente potere e l'influenza di Williams nel mondo del wrestling. Scopri come questa vittoria sta cambiando il panorama delle due compagnie.

Un wrestler NXT conquista per la prima volta nella storia il massimo titolo della TNA, segnando una svolta epocale nella partnership tra le due compagnie La vittoria controversa di Williams su Joe Hendry. I believe in Trick Williams pic.twitter.comF4iqAw5QNW — 2DopeMarks (@2DopeMarks) May 26, 2025 Trick Williams ha scritto una pagina di storia del wrestling domenica notte, diventando il primo wrestler sotto contratto con la WWE a conquistare il TNA World Championship. Nel main event di NXT Battleground, Williams ha sconfitto Joe Hendry in un match che ha visto l’uso controverso della cintura del titolo come arma... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net