WWE | Stephanie Vaquer resiste a Jordynne Grace prossima tappa Worlds Collide

Stephanie Vaquer si sta imponendo rapidamente nel panorama della WWE, raggiungendo traguardi straordinari in meno di un anno. Dopo aver conquistato il titolo nordamericano e quello mondiale di NXT, la sua prossima sfida sarà contro Jordynne Grace nell’attesissimo evento "Worlds Collide". Scopriamo insieme come questa giovane stella sta scrivendo il suo nome nella storia della federazione di Stamford.

Poche star hanno avuto in WWE un’ascesa tanto immediata quanto Stephanie Vaquer. A nemmeno un anno dall’annuncio della firma con la federazione di Stamford, per lei sono giĂ arrivati due titoli in NXT – il titolo nordamericano prima e quello mondiale poi – la prima Royal Rumble, il debutto a RAW contro IYO SKY. E in NXT, consci dell’altissima qualitĂ del roster femminile, Shawn Michaels non sta perdendo tempo con i dream match. E chiusa la rivalitĂ con Giulia e Roxanne Perez, che ormai sono passate ufficialmente al main roster, a Battleground la sfida per il titolo l’ha vista affrontare Jordynne Grace... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Stephanie Vaquer resiste a Jordynne Grace, prossima tappa Worlds Collide

