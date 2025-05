WWE | Rottura del naso per Chelsea Green ma non dovrebbe assentarsi

In un intenso incontro a Saturday Night’s Main Event, Chelsea Green ha subito una frattura al naso durante il rematch contro Zelina Vega per il Women’s US Title. Nonostante l'infortunio, si prevede che la wrestler canadese non si assenti dai ring. Scopriamo gli aggiornamenti sulla sua situazione e le possibili implicazioni per il suo percorso nella WWE.

Sabato a Saturday Night's Main Event, Chelsea Green ha affrontato Zelina Vega in un rematch per il Women's US Title. La canadese non solo non è riuscita a riconquistare la cintura, ma è anche uscita malconcia dall'incontro. Per lei si parla di rottura del naso. Ecco le ultime sulla sua situazione. Le condizioni di Chelsea. Chelsea Green è uscita malconcia dal match di SNME disputato contro Zelina Vega. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer durante il Wrestling Observer Daily Update, la canadese ha riportato la rottura del naso. L'infortunio le è occorso durante l'esecuzione di un 619 da parte di Zelina e fin da subito non è passata inosservata la fuoriuscita di sangue dal naso...

