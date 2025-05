WWE | Liv Morgan di ritorno a RAW cosa aspettarsi dal suo rientro

Liv Morgan, iconica stella della WWE, fa il suo atteso ritorno a Raw dopo una pausa per girare il film "Bad Lieutenant" a Tokyo. Con il suo rientro, i fan si chiedono cosa aspettarsi dalla talentuosa wrestler, già campionessa di coppia femminile. Scopriamo insieme le sue nuove ambizioni e le potenziali sfide che la attendono sul ring.

Liv Morgan, star di primo piano della WWE, è pronta a tornare molto presto. La metà delle attuali campionesse di coppia femminile, ha fatto una pausa dal wrestling dopo aver ottenuto un ruolo nel film di prossima uscita Bad Lieutenant  ambientato a Tokyo. La wrestler è stata in Giappone per circa un mese per le riprese del film e pare abbia ricevuto parecchi back lusinghieri per la sua performance. Fightful Select ha fornito un aggiornamento sul suo ritorno in TV. Secondo il sito, Morgan sarà inserita nei piani creativi “a breve”. Liv Morgan e la nuova dinamica con The Judgement Day. Questo conferma le notizie del suo rientro negli Stati Uniti dopo aver terminato le riprese, e l’attuale campionessa potrebbe tornare in TV già nell’episodio di RAW di questa sera... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan di ritorno a RAW, cosa aspettarsi dal suo rientro

