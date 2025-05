WWE | Ecco perché Bronson Reed si è alleato con Seth Rollins e Bron Breakker

In questo articolo esploreremo l'alleanza inaspettata tra Bronson Reed, Seth Rollins e Bron Breakker nella WWE, che ha catturato l'attenzione dei fan dopo WrestleMania. Analizzeremo le motivazioni dietro questa collaborazione, il ruolo strategico di Paul Heyman e le implicazioni per il futuro di Breakker nella caccia al main event, partendo dagli eventi di Saturday Night’s Main Event.

L’alleanza tra Paul Heyman e Seth Rollins è sicuramente una delle cose più interessanti in WWE nel periodo post- WrestleMania, soprattutto nell’ottica di un’ascesa di Bron Breakker, proiettato verso la scena del main event dopo aver perso il titolo intercontinentale. E a Saturday Night’s Main Event, quando Seth e Bron hanno affrontato e sconfitto CM Punk e Sami Zayn, il gruppo si è arricchito di un nuovo innesto, quello di Bronson Reed. Una scelta che da un lato ha fatto discutere, visto che lui e Seth sono stati rivali a lungo, ma che ha anche molto senso, soprattutto considerato che Bronson era fuori gioco fin da Survivor Series, quando lottò con la nuova Bloodline di Solo Sikoa contro gli Usos, Sami, Punk e Roman Reigns... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ecco perché Bronson Reed si è alleato con Seth Rollins e Bron Breakker

