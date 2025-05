Wi-Fi sui treni ad alta velocità con Starlink Via alla sperimentazione

Ferrovie dello Stato avvia una sperimentazione del WiFi sui treni ad alta velocità Milano-Roma, esplorando soluzioni innovative tra cui Starlink. Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri, il progetto potrebbe ricevere un importante supporto politico da parte di Salvini, qualora i test si rivelassero efficaci.

Ferrovie dello Stato sta testando la connessione via satellite lungo la linea ad alta velocità Milano-Roma con due fornitori, tra cui Starlink. Salvini: “Se funziona, pronto a sostenerla”... 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Wi-Fi sui treni ad alta velocità con Starlink. Via alla sperimentazione

Starlink sui Frecciarossa per migliorare la connessione wifi sui Roma-Milano: cosa sappiamo - Dopo l'annuncio del ministro Salvini al Festival dell'Economia di Trento («Vogliamo garantire Internet sulle linee ad alta velocità») dubbi sull'efficacia della soluzione: quali sarebbero i problemi, ... 🔗Come scrive msn.com

WiFi sui treni in Italia, ecco come funziona la società che ha in pancia Starlink - La sperimentazione sui treni con i satelliti Starlink integrati con i sistemi Icomera. Vediamo le tecnologie e i sistemi usati. 🔗Si legge su key4biz.it

Le Fs sperimentano il wifi sui treni con Starlink: connessione sull’alta velocità Roma-Milano - Il ministro Salvini al Festival di Trento: «Garantire a chi viaggia sulle linee di alta velocità una connessione che oggi non c’è». Il sistema consiste nel posizionare la famosa ’tavoletta” di Starlin ... 🔗Come scrive msn.com