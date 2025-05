Weekend fortunato a Reggio Calabria e provincia il 10eLotto regala tre vincite | ecco dove

Nel weekend di fine maggio, la fortuna ha sorriso a Reggio Calabria e provincia grazie al 10eLotto. Tre vincite hanno illuminato il weekend, con un colpo da 30 mila euro a Lamezia Terme. Scopriamo insieme i dettagli di queste fortunate combinazioni che hanno regalato un pizzico di felicitĂ ai vincitori.

