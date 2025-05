Weekend da podio per l’Alga Atletica Arezzo | Gavagni argento a Grosseto Misuri in gara al Brixia Meeting

Un weekend da incorniciare per l'Alga Atletica Arezzo, che si è distinta in diverse competizioni tra eventi regionali e internazionali. Il giovane atleta Nicholas Gavagni ha conquistato una medaglia d'argento al Toscana Meeting Tour di Grosseto, mentre Paolo Tenti ha rappresentato il club al Brixia Meeting, arricchendo così di emozioni e successi il palmarès della squadra aretina.

Un fine settimana di emozioni e risultati di rilievo per l’Alga Atletica Arezzo, protagonista su tre fronti tra manifestazioni regionali e internazionali. Nicholas Gavagni e Paolo Tenti A Grosseto, nel prestigioso Toscana Meeting Tour – Trofeo Città di Grosseto, categoria Gold, è stato Nicholas Gavagni (classe 2006) a brillare con un eccellente argento nel salto in lungo grazie alla sua miglior misura stagionale: 7.39 metri. Nella stessa gara, il compagno Filippo Guiducci (2007) ha conquistato un ottimo sesto posto con il nuovo record personale di 6.99 metri. Buona prova anche per Lorenza De Silva (2007), che ha chiuso i 200 metri piani in 25... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Weekend da podio per l’Alga Atletica Arezzo: Gavagni argento a Grosseto, Misuri in gara al Brixia Meeting

