Voto a Sant’Elpidio al Mare Affluenza in leggero calo

A Sant'Elpidio a Mare si è registrato un leggero calo nell'affluenza alle urne. Nella mattinata di ieri, i quattro candidati a sindaco - Gionata Calcinari, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri - hanno svolto il loro dovere civico recandosi nelle rispettive sezioni, ubicate per l'occasione negli spazi della scuola primaria 'Mazzoni', situata nel capoluogo. Le elezioni promettono di essere un momento cruciale per la comunità.

Sono andati tutti e quattro a votare in mattinata, ieri, i candidati a sindaco di Sant'Elpidio a Mare: Gionata Calcinari, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri si sono recati nelle rispettive sezioni tutte al capoluogo che quest'anno sono state collocate negli spazi della primaria 'Mazzoni', al Palazzo Bartolucci, mentre Mirco Romanelli ha votato nella sezione della scuola di Piane Tenna. L'affluenza alle ore 12 faceva registrare 14,1% dei votanti: in leggero calo rispetto a un paio di anni fa, giustificato dal fatto che ieri, era una giornata in cui venivano celebrate parecchie comunioni nelle chiese, cosa che, come è facile immaginare, ha tenuto per forza di cose lontano dai seggi molte famiglie...

