Volley playoff finisce la stagione della Sab Group Rubicone | a passare il turno è Tuscania

La stagione della Sab Group Rubicone si chiude con onore nei playoff, cedendo il passo a Tuscania. Nonostante la sconfitta 3-2 in gara 2, i romagnoli dimostrano grande determinazione e spirito di squadra, riprendendosi da una netta sconfitta in gara 1. Un'uscita che, sebbene dolceamara, lascia un segno di resilienza e orgoglio per il futuro.

La stagione della Sab Group Rubicone si conclude con una prestazione di grande orgoglio sul campo di Tuscania, al termine di una gara 2 del primo turno dei playoff combattuta che ha visto i romagnoli uscire sconfitti 3-2 ma a testa alta. Dopo la netta sconfitta per 0-3 subita in gara 1, la...

