Volley il Cusano Mutri volain serie D | ai play-off battuto il Serino nella sfida decisiva

Il Cusano Mutri Volain conquista la promozione in Serie D Maschile grazie a una vittoria decisiva ai playoff contro il Serino. Questa stagione, contraddistinta da momenti intensi e sfide emozionanti, ha portato la squadra a superare ostacoli significativi, dimostrando resilienza e determinazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa avventura sportiva.

Tempo di lettura: 3 minuti “È stata una stagione al cardiopalma, quella appena giunta al termine, che ha decretato la nostra promozione in Serie D Maschile attraverso un avvincente fase finale play-off. Una stagione di tanti alti, ma anche di alcuni bassi, come ogni parabola sportiva che si rispetti del resto. Come tutte le belle storie di sport insegnano, per ogni vincitore c’è sempre, purtroppo, anche un vinto. Dunque, in primis, onore ai vinti: per la caparbietà, la preparazione, la struttura organizzativa e societaria e la notevole cornice di pubblico. A voi tutti ISV auguriamo ogni bene nel prosieguo della vostra esperienza sportiva, certi che i risultati e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Volley, il Cusano Mutri volain serie D: ai play-off battuto il Serino nella sfida decisiva

