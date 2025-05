Volley Bergamo 1991 ecco il primo rinforzo | arriva la centrale Denise Meli

Il Volley Bergamo 1991 dà il benvenuto al suo primo rinforzo per la prossima stagione: Denise Meli. La giovane centrale toscana, originaria di Bagno a Ripoli e proveniente da Brescia, porterà la sua esperienza e talento nella squadra. Classe 2001, Meli ha iniziato la sua carriera nella EuroRipoli e si prepara a contribuire al successo del club bergamasco.

Bergamo. La prima novità ha il volto di Denise Meli. La centrale toscana, in arrivo da Brescia, vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione. Classe 2001, la centrale nata a Bagno a Ripoli (Firenze) ha iniziato a giocare a pallavolo nella EuroRipoli (20152018), per spostarsi poi alla VolleyRo Casal De' Pazzi (20182019), dove ha conquistato lo scudetto Under 18. Dopo un anno in A1 con Il Bisonte Firenze, nella stagione 20202021 ha esordito in A2 con il Volley Soverato, per passare poi all'Ipag Montecchio Maggiore (20212022). Nel 20222023, a Trento, ha conquistato la promozione in A1, mentre nella passata stagione era alla Millenium Brescia...