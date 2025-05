Volevo essere un duro di Lucio Corsi è disco di platino

"Volevo essere un duro" di Lucio Corsi, brano che ha portato l'Italia al quinto posto all'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, ottiene il riconoscimento di disco di platino. Con il suo trionfo, l'artista si prepara a tornare sul palco dei principali festival italiani, promettendo nuove emozioni ai fan.

ROMA (ITALPRESS) – " Volevo essere un duro", il brano con cui Lucio Corsi ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, classificandosi al quinto posto, è oggi certificato disco di platino. L'artista tornerà presto live sui palchi dei principali festival italiani con il suo tour "Estate 2025", prodotto da Magellano Concerti, in partenza il 12 giugno e che comprende anche gli imperdibili appuntamenti "Ippodromi 2025" a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro). Scritta e composta da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, "Volevo essere un duro" parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo...

