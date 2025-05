Volano schiaffi sull' aereo del presidente francese | la moglie Brigitte colpisce Macron

Un video virale ha catturato un momento imprevisto a bordo del volo presidenziale: Brigitte Macron colpisce il marito Emmanuel proprio mentre il aereo atterra ad Hanoi, in Vietnam. L'episodio ha generato scalpore e curiosità , alimentando discussioni sui rapporti nella famiglia presidenziale francese durante il tour nel sud-est asiatico. Scopriamo cosa è realmente accaduto in questo curioso frangente.

