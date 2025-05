Viviano sbotta contro Zazzaroni | Chiamerei tutti gli avvocati finché lo vedo in tv non avrei pace

Emiliano Viviano non le manda a dire a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in risposta a dichiarazioni controverse rilasciate in TV. L'ex portiere di Sampdoria e Fiorentina si scaglia contro le parole di Zazzaroni, promettendo di non avere pace finché non vedrà affrontate le sue affermazioni in sede legale. Scopriamo insieme i retroscena di questa polemica.

Emiliano Viviano va durissimo contro le ultime dichiarazioni del direttore del Corriere dello Sport: ecco che cosa è successo L'ex portiere della Sampdoria e della Fiorentina commenta le ultimissime dichiarazioni di Ivan Zazzaroni che ha fatto particolarmente scalpore in tv. Infatti, a seguito della partita Venezia-Juventus, il direttore del Corriere dello Sport si è lasciato andare ad una riflessione piuttosto spinta, una vera e propria accusa. Il suo intervento televisivo, in merito alla qualificazione dei bianconeri in Champions League è stato pacato inizialmente, seppur pungente: "La Juve non merita il posto in Champions...

