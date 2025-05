Vittoria Schiacciante per Maduro | Il Partito Socialista Domina le Elezioni in Venezuela

Nicolás Maduro e il Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv) conquistano una schiacciante vittoria elettorale, ottenendo l'82,68% dei voti alle recenti elezioni legislative. Tuttavia, nonostante il trionfo, l'affluenza alle urne ha toccato i minimi storici, sollevando interrogativi sul reale supporto popolare e sul contesto di una nazione in crisi.

Trionfo del Psuv con l'82,68% dei voti, ma affluenza ai minimi. Un risultato travolgente per il Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), guidato dal presidente Nicolás Maduro, che ha ottenuto una vittoria elettorale con l'82,68% dei consensi alle elezioni legislative e regionali del 25 maggio. Tuttavia, il voto è stato segnato da una bassissima affluenza, poco sopra il 40%, un dato che riflette il clima politico teso e il crescente distacco della popolazione dal processo elettorale. Questo successo non rappresenta una sorpresa, considerando il progressivo indebolimento delle opposizioni e lo smantellamento delle istituzioni democratiche avviato dal 2013...

