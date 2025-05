Vito Scala su Totti | È il talento puro con lui ho un rapporto fraterno

In un'intervista esclusiva su OneTv, Vito Scala, ex club manager della Roma, condivide affettuosamente il suo legame con Francesco Totti, descrivendolo come un "talento puro" e un rapporto quasi fraterno. Attraverso aneddoti significativi, Scala rivela la profondità della loro amicizia, testimoniata anche nelle difficoltà, come l'infortunio del 2006. Scopri di più su questo legame speciale che ha caratterizzato la storia giallorossa.

L’ ex club manager della Roma, Vito Scala, è stato protagonista di una puntata di OneTv, dove ha descritto il rapporto con Francesco Totti: “Un aneddoto? Ce ne sono tantissimi. Per capire il rapporto fiduciario che si è instaurato, un rapporto quasi fraterno, quando lui si è fatto male nel 2006 con l’infortunio molto brutto alla caviglia, che non aveva una casistica. E quindi, nel momento di prendere la decisione di operarlo subito, insieme a mamma Fiorella e al professor Mariani, gli abbiamo detto che si era semplicemente sfilato un tendine e che bisognava intervenire subito per dargli la possibilità di recuperare velocemente”... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Vito Scala su Totti: “È il talento puro, con lui ho un rapporto fraterno”

