Vite da romanzo degne d’essere scritte

La vita di ognuno di noi è un mosaico di esperienze che, se raccontate, possono trasformarsi in storie affascinanti. In questo articolo esploreremo come le vicende quotidiane possano ispirare romanzi e come ognuno di noi, con un po' di coraggio, possa diventare narratore della propria vita. Lasciatevi trasportare dall'idea che ogni esistenza merita di essere scritta e pubblicata.

Non immaginate quante volte mi sono sentito ripetere: "Se le racconto la mia vita, lei scrive un romanzo!" Solitamente rispondo che, essendo già impegnato a scrivere i sei romanzi che posso tirare fuori dalla mia, invito il mio interlocutore a chinare il capo e, a testa bassa, scrivere da solo il racconto della sua esistenza. Questa risposta non è dettata dalla spocchia dell'anziano scrittore, ma dalla più sincera verità. Ogni vita merita d'essere vissuta, recita un adagio. E ogni vita – aggiungo io – ha le caratteristiche per essere raccontata. Certo, non tutte meritano la gloria della pubblicazione di massa, ma ciascuna rappresenta un piccolo scrigno familiare da rileggersi per generazioni...

