Vitali Di Gregorio Cocco e Antonelli | un pieno di libri e autori alla Ubik

Alla Libreria Ubik, Storie in Piazza offre un intenso calendario di eventi imperdibili. Quattro presentazioni con autori di recenti pubblicazioni, tra cui Andrea Vitali e il suo coinvolgente romanzo ambientato negli anni Trenta. Un misterioso corpo senza identità riemerge dalle acque di un lago, aprendo la strada a un intrigante giallo da scoprire. Un'occasione unica per incontrare gli autori e esplorare nuove storie.

