' Vita fronte retro' il libro di Maurizio Gazzarri al campino di Molina di quosa

Venerdì 30 maggio, alle 17.30, il Campino di Molina di Quosa ospiterà la presentazione di "Vita fronte retro" di Maurizio Gazzarri, edito da MdS Editore. L'autore converserà con Pierantonio Pardi, approfondendo i temi del libro e il suo significato. Un'opportunità imperdibile per conoscere la seconda opera di Gazzarri e immergersi nel suo universo letterario. Vi aspettiamo in via Don Sturzo (loc. Gagnetto).

Vita fronte retro - Di vita, fronte retro. Ventiquattro racconti. Ventiquattro, come le ore di una giornata. Quante persone si incrociano nell’arco di un giorno, nei sogni notturni, sul lavoro, nelle case, per strada? Scrive toscanalibri.it

