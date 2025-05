Visite fiscali per i lavoratori in malattia tutto più facile | cosa cambia per i datori di lavoro

Le recenti modifiche alle procedure delle visite fiscali facilitano notevolmente la vita dei datori di lavoro che devono monitorare la salute dei propri dipendenti in malattia. Questo articolo esplora i cambiamenti apportati e come questi semplificheranno la richiesta di controlli medici da parte dell'Inps, garantendo un processo più snodato e una maggiore certezza sulla legittimità dell'assenza per malattia.

Adesso sarà più semplice per i datori di lavoro richiedere le cosiddette visite fiscali, ossia le visite mediche di controllo per i lavoratori in malattia svolte dall'Inps. Le verifiche dello stato di salute hanno l'obiettivo di accertare se il dipendente è effettivamente impossibilitato a... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Visite fiscali per i lavoratori in malattia, tutto più facile: cosa cambia per i datori di lavoro

Visite fiscali, richieste più facili per i datori di lavoro. Cosa cambia - Queste novità aiutano a semplificare il quadro burocratico presente. I datori di lavoro, infatti, non sono più obbligati a dover caricare manualmente i documenti, riuscendo così a poter più facilmente ... Da tg24.sky.it

Visite fiscali per i lavoratori in malattia, tutto più facile: cosa cambia per i datori di lavoro - L'Inps ha introdotto delle nuove funzioni per rendere più agili e rapide le richieste delle aziende e delle amministrazioni pubbliche per le verifiche sui lavoratori assenti per malattia: ecco le prin ... Riporta today.it

Malattia e visite fiscali di controllo: novità dall’INPS, orari di reperibilità e cosa cambia adesso - Novità per quanto riguarda la malattia con le visite fiscali di controllo che adesso diventano richiedibili più facilmente dal datore. Segnala msn.com