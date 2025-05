Visioni interattive e futuri sostenibili il convegno al Laboratorio Aperto di Forlì

Il convegno "Visioni Interattive e Futuri Sostenibili", che si svolgerà presso il Laboratorio Aperto di Forlì, offrirà un’opportunità unica per approfondire l’interazione tra tecnologia, innovazione e sostenibilità. Questo evento mira a esplorare come le tecnologie interattive possano promuovere pratiche sostenibili, segnando anche l’inaugurazione di un nuovo spazio immersivo dedicato alla comunità. Un’occasione imperdibile per riflettere sui futuri possibili.

