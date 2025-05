Visintin respinge le accuse | Non ho niente a che fare con la morte di Liliana

Sebastiano Visintin respinge con fermezza le accuse riguardanti la morte di Liliana, affermando di non avere alcun legame con il tragico evento. In un'intervista a Tele4, il noto personaggio, attualmente a Trieste, esprime la sua gioia per la cittĂ in cui vive dal 1995, sottolineando la sua innocenza e il desiderio di lasciarsi alle spalle le polemiche.

AGI - "Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente, e sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una cittĂ meravigliosa, sono venuto qua nel 1995". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente triestina Tele4, Sebastiano Visintin, intervistato mentre era alla guida della sua auto rispondendo se è stato lui a uccidere la moglie. Alla domanda se si sente giĂ condannato, ha risposto: "No assolutamente, vivo alla giornata, non penso a ieri non penso a domani. Se ci sarĂ il processo io sono qua, sono a disposizione". Io " sto vivendo un dramma da tre anni e mezzo che non auguro a nessuno, pero', come dicevo a Liliana, la vita è bella"... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Visintin respinge le accuse: "Non ho niente a che fare con la morte di Liliana"

