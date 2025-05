Virtus pronta per la nuova stagione | formula rivisitata per la serie B interregionale

La Virtus si prepara con entusiasmo alla nuova stagione, con una formula rivisitata per la Serie B interregionale. Nonostante un’apparente calma, la dirigenza rossoblù è attivamente al lavoro insieme a coach Evangelisti, riconfermato alla guida per la stagione 25/26. L’obiettivo è allestire un roster competitivo per affrontare al meglio le sfide imminenti, promettendo sorprese e grandi prestazioni.

Sembra un periodo di calma piatta in casa Virtus, ma in realtĂ non è affatto così. La dirigenza rossoblĂą sta infatti lavorando a pieno regime con coach Evangelisti, confermatissimo alla guida della Stosa anche nella prossima stagione sportiva 2526, per iniziare ad allestire il roster che affronterĂ la prossima serie B interregionale. Un campionato che dopo le numerose polemiche delle ultime settimane avrĂ finalmente una formula totalmente rivisitata. Nella giornata di giovedì, infatti, la federazione pallacanestro ha diramato le disposizioni organizzative annuali per la prossima stagione 2526 e la formula della B interregionale vedrĂ diverse variazioni rispetto a quest’anno... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus pronta per la nuova stagione: formula rivisitata per la serie B interregionale

Se ne parla anche su altri siti

Virtus pronta per la nuova stagione: formula rivisitata per la serie B interregionale - La Virtus si prepara alla serie B interregionale 25/26 con una formula rinnovata e l'obiettivo di essere protagonista. Come scrive sport.quotidiano.net

Virtus: Lavori in corso per chiudere il bilancio e puntare alla B Nazionale - In casa Virtus continua il silenzio, ma il club sta lavorando alacremente sotto traccia per chiudere senza troppi scossoni il bilancio dell’ultima stagione. L’uscita dei fratelli Fiumi e Corrado Passe ... Scrive msn.com

A.S.D. Nuova Igea Virtus: pianificazione della stagione 2025/2026 - La Società A.S.D. Nuova Igea Virtus tramite un comunicato stampa informa della pianificazione per l’avvio della stagione sportiva 2025/2026. Secondo 24live.it