Virtus | Lavori in corso per chiudere il bilancio e puntare alla B Nazionale

In casa Virtus continua il silenzio, ma il club sta lavorando alacremente sotto traccia per chiudere senza troppi scossoni il bilancio dell’ultima stagione. L’uscita dei fratelli Fiumi e Corrado Passera non è un passaggio semplice, l’amministratore unico Stefano Loreti e il socio Renzo Balbo stanno studiando le carte ed è da questo che si scriverĂ il futuro del club giallonero. Non sarĂ un percorso semplice, tanti gli ostacoli probabilmente da superare, ma qui nascerĂ la nuova Virtus, con un budget diverso e nuovi protagonisti a tutti i livelli. L’obiettivo principale è quello di essere ai nastri di partenza della prossima B Nazionale, ci vorrĂ un miracolo per riuscirci, ma si sta lavorando in questa direzione nell’anno in cui i colori gialloneri dovrebbero festeggiare i 90 anni di storia... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus: Lavori in corso per chiudere il bilancio e puntare alla B Nazionale

