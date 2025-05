Virgin Active confermata l' apertura di un Social Wellness Club all' ex Rinascente

Virgin Active ha annunciato l'apertura di un innovativo social wellness club nell'ex Rinascente di Padova. Con oltre 2.000 metri quadrati dedicati al benessere, il nuovo spazio si inserisce in un contesto storico di grande valore architettonico, tra via Cavour, via Calvi e Piazza Garibaldi. Questa iniziativa rappresenta un'importante aggiunta all'offerta wellness della città , promettendo un'esperienza unica per i suoi visitatori.

