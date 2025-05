Violenze in carcere un detenuto | L' ispettore imputato mi salvò la vita

Il maxi-processo sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere riscontra un momento di stallo, con 105 imputati tra agenti e dirigenti coinvolti. Un detenuto racconta la sua esperienza, sostenendo che un ispettore imputato gli salvò la vita durante i brutali pestaggi scaturiti da una perquisizione straordinaria del 6 aprile 2020, evidenziando le gravi tensioni nel sistema penitenziario italiano.

Entra in una fase di stallo il maxi-processo sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, quando una perquisizione straordinaria degenerò in una serie di pestaggi ai danni dei detenuti. Sono 105 gli imputati - tra agenti della polizia penitenziaria, dirigenti... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Violenze in carcere, un detenuto: "L'ispettore imputato mi salvò la vita"

